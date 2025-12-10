Israeli Minister Declares War With Syria “Inevitable” Amid Intensified Strikes

AhlulBayt News Agency: Israel’s Minister for Diaspora Affairs, Amichai Chikli, declared on Tuesday night that war with Syria is “inevitable,” as Israeli military incursions and airstrikes inside Syrian territory continue to escalate.
This marks the first explicit statement from an Israeli cabinet member signaling direct confrontation with Syria. In recent months, Israel has carried out repeated ground incursions and airstrikes, killing civilians and damaging Syrian military positions.
Syria’s interim government is not regarded as a direct military threat to Israel, but pro‑Gaza slogans during Syrian military parades have raised concerns in Tel Aviv. On November 28, an Israeli airstrike on Beit Jinn in the Damascus countryside killed 13 Syrians. On Tuesday, three civilians were injured when Israeli forces opened fire during a patrol incursion into Khan Arnabeh in Quneitra.
Reacting to images of Syrian soldiers marching and chanting in support of Gaza, Chikli wrote on X: “War is inevitable.”
