Home News Service Pictures Photos: Commemorating Arbaeen at Islamic School in Virginia, USA 11 August 2025 - 09:45 News ID: 1716041 Source: Abna24 related Photos: 250 Arab and foreign processions participate in providing services to Arbaeen pilgrims in Iraq Photos: Arbaeen mourning ceremony in Berlin, Germany Imam Hassan Hospitality website provides more than 25,000 meals daily to Arbaeen visitors Photos: American Activist Jackson Hinkle Distributes Juices in Holy Karbal during Arbaeen Rare Footage of Martyr Commander Amir Ali Hajizadeh During Arbaeen Pilgrimage Two Years Ago Photos: Meeting on the Role of Arbaeen Teachings in Youth Education held in Karbala Photos: Mostazafan Foundation Mawkib near Mehran border, receiving Arbaeen pilgrims daily Over 2 million Arbaeen pilgrims entered Iraq through Mehran Border: Official Photos: International Conference on Arbaeen, Islamic Convergence, and Issues of Islamic World Preparing additional space in Aba al-Fadl al-Abbas complex to serve visitors of Arbaeen Holy Sanctuary Division continues to organise movement of visitors to shrine of al-Abbas Religious Affairs Department spreading outreach stations inside and outside shrine of Aba al-Fadl al-Abbas How does Al-Abbas Shrine contribute to enhancing its medical presence to ensure safety of Arbaeen pilgrims? Photos: Al-Abbas Shrine provides around 40,000 meals daily to visitors of Arbaeen at Zurbatiyah border crossing Holding congregational prayers at Al-Abbas complex with participation of Arbaeen pilgrims Photos: Presence of Custodian of Astan Quds Razavi on Arbaeen Walk Route Photos: Al-Askari Shrine Provides Fire Extinguishers to Hussaini Mawkibs Organizers During Arbaeen Pilgrimage Photos: One of Alawi Shrine’s Service Stations Provides Over 18,000 Meals Daily to Arbaeen Pilgrims Photos: Alawi Holy Shrine Offers Multilingual Translation Services for Arbaeen Pilgrims Photos: “Visitor’s Guide” — A Service Offered by Alawi Holy Shrine for Arbaeen Pilgrims
