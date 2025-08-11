Home News Service Pictures Imam Hassan Hospitality website provides more than 25,000 meals daily to Arbaeen visitors 11 August 2025 - 10:10 News ID: 1716043 Source: Abna24 related Photos: Imam Jaafar al-Sadiq Mawkib provides various services to Arbaeen visitors Photos: Commemorating Arbaeen at Islamic School in Virginia, USA Photos: 250 Arab and foreign processions participate in providing services to Arbaeen pilgrims in Iraq Photos: Mourning Procession of Al-Huwair Village 83 Years of Devotion to Hussaini Service Photos: Arbaeen mourning ceremony in Berlin, Germany Photos: Insightful Gathering at Mawkib 1080 during Arbaeen route Photos: American Activist Jackson Hinkle Distributes Juices in Holy Karbal during Arbaeen Rare Footage of Martyr Commander Amir Ali Hajizadeh During Arbaeen Pilgrimage Two Years Ago Photos: Meeting on the Role of Arbaeen Teachings in Youth Education held in Karbala Photos: Mostazafan Foundation Mawkib near Mehran border, receiving Arbaeen pilgrims daily Photos: Arbaeen pilgrims' walk along Tariq al-Ulama (Path of the Scholars) Photos: Passport Issuance Process in Iran During Arbaeen Days Photos: International Conference on Arbaeen, Islamic Convergence, and Issues of Islamic World Astan Quds Razavi's Custodian honors Arbaeen camp organizers along Najaf-Karbala route
Your Comment