Home News Service Pictures Photos: Al-Askari Shrine Provides Fire Extinguishers to Hussaini Mawkibs Organizers During Arbaeen Pilgrimage 10 August 2025 - 09:36 News ID: 1715810 Source: Abna24 related Photos: A festival and photo exhibition in commemoration of Al-Al-Askari shrine bombing anniversary. Shia scholars hold conference in Skardu on Imam Hussain’s legacy and contemporary responsibilities Photos: Festival of Samarra Tragedy and Documentary Exhibition on Bombing of Al-Askari Shrine Al-Abbas Shrine host complex covers route of visitors from Karbala to border crossings Photos: Arbaeen pilgrims in Samarra Astan Quds Razavi's Custodian honors Arbaeen camp organizers along Najaf-Karbala route Astan Quds Razavi servants serve Arbaeen pilgrims in Najaf under Imam Reza’s banner Unity key to strengthening cultural bonds among Muslim nations: Iran's Seminary official Imam Reza International University dispatches pilgrim service caravan to Basra University Mukib Razavi shoe-keepers serve Arbaeen pilgrims in Kadhimiya Ayatollah Sistani envoy: Arbaeen is a global call to resist oppression Photos: One of Alawi Shrine’s Service Stations Provides Over 18,000 Meals Daily to Arbaeen Pilgrims Photos: Alawi Holy Shrine Offers Multilingual Translation Services for Arbaeen Pilgrims Photos: “Visitor’s Guide” — A Service Offered by Alawi Holy Shrine for Arbaeen Pilgrims
Your Comment