Home News Service Pictures Photos: Arbaeen Pilgrims Passing Through Khosravi Border 10 August 2025 - 08:09 News ID: 1715773 Source: Abna24 related Over 2 million Iranians register for 2025 Arbaeen pilgrimage Photos: Arbaeen Pilgrims at Khosravi Border Crossing, Iran Photos: Arbaeen Pilgrims Crossing Chazabeh Border Iran’s Awqaf Organization to deploy 350 Moukebs for Arbaeen pilgrimage Iran's Kermanshah deploys 300 moukebs to serve millions of Arbaeen pilgrims Video: An interview with an American activist on Arbaeen pilgrimage route Over 3,000 moukebs to serve pilgrims during Arbaeen Karbala a key pilgrimage hub: Iraq PM Over 3 million foreign pilgrims enter Iraq for Arbaeen, Interior Minister confirms Photos: Conference of Cultural Officials of Iranian Arbaeen Mawkibs in Holy Karbala Webinar “Reviewing the Global Message of Arbaeen of Imam Hussain (a.s.): From Wilayah to Responsibility” held by ABWA Photos: Kadhimiya Shrine Hosts Arbaeen Pilgrims Iran’s Arbaeen Quranic convoy begins programs in Najaf Photos: Arbaeen walk in the palm groves on old Najaf-Karbala road Photos: 'Al-Murtada Rest House' site provides three main meals daily, totaling 20,000 meals, to Arbaeen pilgrims Photos: Hospitality Division of Holy Alawi Shrine Continues Providing Services to Arbaeen Pilgrims
Your Comment