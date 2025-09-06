Home News Service Cartoon Cartoon: Daily targets of Zionist criminal military in Gaza 6 September 2025 - 09:15 News ID: 1723965 Source: Abna24 related Senior Pakistani Shia Cleric: Zionist Brutality is Devoid of Humanity Video: Horrifying Israeli attack on a residential tower in Gaza Sunni Imam: Gaza martyrs’ blood saves all Muslims from grip of enemies Sunni cleric: Iran’s victory over Israel revived hope in heart of Gazans Mujahideen Brigades announced a mortar attack on Israeli soldiers south of Zeitoun in Gaza City Israeli criminal army intensifies deadly strikes across Gaza Strip Netanyahu criminal regime blamed for genocide and forced displacement Israeli army and settlers launch 1,613 attacks in West Bank during August
Your Comment