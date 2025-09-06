Photos: representative of Grand Ayatollah Naser Makarem Shirazi visits India

AhlulBayt News Agency: Hojjat al-Islam Dr. Syed Shabab Naqvi, visited Hawzah Ilmiyah Isna Asharia Kargil. On this occasion, he met with the President of Jamiat ul Ulama Isna Asharia Kargil-Ladakh, Hojjat ul Islam Sheikh Nazir Mehdi Mohammadi, along with members of the Executive Body including Vice President Hojjat ul Islam Sheikh Ghulam Ali Mufeedi, General Secretary and Markazi Imam Al Jummah Hojjat ul Islam Sheikh Ibrahim Khalili, Hojjat ul Islam Sheikh Walmuslimeen Asgar Zakiri, Hojjatul Islam Walmuslimeen Sheikh Ali Naqi Muballighi, Hojjat ul Islam Sheikh Abdullah Munawari, and other esteemed scholars.
6 September 2025 - 12:00
News ID: 1724028
Source: Abna24
