Home News Service Pictures Photos: Ceremony of reading Ziyarat Aale Yasin at holy Al-Kadhimiya threshold 18 October 2025 - 10:34 News ID: 1739704 Source: Abna24 related Photos: Reciting prayer of Joshn Saqir at Kadhimiya Holy Shrine Photos: Weekly Women's Holy Quran Gathering by General Secretariat of Holy Kadhimiya Shrine Photos: Kadhimiya Shrine Hosts "Paradise Anthem" Recitation and Weekly "Heavenly Hymns" Gathering Photos: General Secretariat of Kadhimiya Holy Shrine hold Quranic gathering titled "Heavenly Melodies" 2K Arbaeen pilgrims receive donated items from Imam Reza’s Mukib in Kadhimiya Photos: Atmosphere of Kadhimiya on eve of Arbaeen Hussaini Astan Quds Razavi servants serve Arbaeen pilgrims in Najaf under Imam Reza’s banner Razavi shoe-keepers serve Arbaeen pilgrims in Kadhimiya Photos: Kadhimiya Shrine Hosts Arbaeen Pilgrims Photos: On-Site Visit by Hajj and Pilgrimage Officials to Pilgrim Services in City of Kadhimiya 1,000 volunteers from Imam Reza Shrine provide services to Arbaeen pilgrims in Iraq
