Home News Service Pictures Photos: General Secretariat of Kadhimiya Holy Shrine hold Quranic gathering titled "Heavenly Melodies" 5 October 2025 - 10:24 News ID: 1735074 Source: Abna24 related 2K Arbaeen pilgrims receive donated items from Imam Reza’s Mukib in Kadhimiya Photos: Atmosphere of Kadhimiya on eve of Arbaeen Hussaini Astan Quds Razavi servants serve Arbaeen pilgrims in Najaf under Imam Reza’s banner Photos: Kadhimiya Shrine Hosts Arbaeen Pilgrims Photos: On-Site Visit by Hajj and Pilgrimage Officials to Pilgrim Services in City of Kadhimiya
Your Comment