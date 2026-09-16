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Palestinian Detainees Beaten at Israeli Ganot Prison After Legal Appeals Succeed

16 September 2026 - 09:48
News ID: 1866309
Source: Palestine Info
Palestinian Detainees Beaten at Israeli Ganot Prison After Legal Appeals Succeed

Israeli prison forces assaulted Palestinian detainees in Ganot prison last Sunday following reports that legal appeals succeeded for several prisoners classified as “unlawful combatants.”

ABNA24 - Israeli prison forces assaulted Palestinian detainees in Ganot prison last Sunday following reports that legal appeals succeeded for several prisoners classified as “unlawful combatants.”

The Asra Media Office (AMO) said Tuesday that Israeli forces raided several sections of Ganot jail, brutally beating inmates to suppress celebrations over successful legal appeals.

Assaults, abuse, searches, and raids have intensified at Ganot prison in recent days, amid worsening incarceration conditions and deliberate medical neglect.

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