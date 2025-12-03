Home News Service Pictures Photos: Recitation of Dua Kumail on Tuesday night at Panja Shia Mosque in Yangon, Myanmar 3 December 2025 - 13:20 News ID: 1757183 Source: Abna24 related Photos: Myanmar Shi’a Organization holds 'Conflict Management' Seminar in Yangon Photos: Al-Azhar Islamic Institute of Myanmar Honored Shia Activists for Interfaith Harmony Photos: Martyrdom of Hazrat Fatima at Panja Shia Mosque in Yangon, Myanmar Photos: Lady Fatima Martyrdom Majlis at Hazrat Abbas Hussainiya in Yangon, Myanmar Photos: Martyrdom of Hazrat Fatima at Jamia Mosque of Mogul in Yangon, Myanmar
Your Comment