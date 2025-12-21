https://en.abna24.com/xjZRR21 December 2025 - 13:37 News ID 1764384 News Service Cartoon Home News Service Cartoon Cartoon: While Netanyahu Expands Occupation in Syria, Jolani Celebrates Return to X (Twitter) 21 December 2025 - 13:37 News ID: 1764384 Source: Abna24 related Renowned Alawite figure assassinated in Syria’s Homs Paper: With Turkey-PKK Peace Faltering, Northern Syria Conflict Growing More Likely Analysis: With West Doubtful of Him, Can Al-Sharaa End Syria Chaotic Situation? ISIS claims responsibility for deadly attack in Syria
Your Comment