Home News Service Pictures Photos: Birth Anniversary of Imam Hasan Al-Askari at Imam Al-Muntadar Center in Isesaki, Japan 20 September 2026 - 08:15 News ID: 1867597 Source: Abna24 related Photos: Razavi Holy Shrine on eve of Imam Hasan al-Askari birth anniversary Photos: Birth anniversary of Imam Hasan al-Askari celebrated at Hazrat Masoumeh holy shrine Photos: Birth of Imam Hasan al-Askari celebrated at Shrine of Hazrat Abdol-Azim Edition titled "We Must Rise" published in Japanese, aims to elucidate martyred Leader's thoughts
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