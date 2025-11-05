Home News Service Pictures Photos: Al-Askari Shrine Holds Mourning Majlis for Lady Fatima’s Martyrdom Anniversary Photos: Al-Askari Shrine Holds Central Gathering for Lady Fatima’s Martyrdom Anniversary 5 November 2025 - 08:25 News ID: 1746767 Source: Abna24 related Photos: Holy Al-Askari Shrine Hosts 100 Visually Impaired Pilgrims from Tamaar Foundation Photos: Al-Askari Shrine Concludes Second Narration of Fatimiyyah Mourning Ceremony in Kirkuk Photos: Holy Al-Askari Shrine hold a Fatimi mourning ceremony in Kirkuk City Photos: A joyful and devotional celebration on birth of Lady Zainab at al-Askariya shrine Photos: Poetry and devotion mark Lady Zainab’s birthday in Al-Askari Shrine, Samarra
Your Comment