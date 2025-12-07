Photos: Kargil Shia Community Organizes Mourning Session on Martyrdom Anniversary of Hazrat Ummul Banin (S.A)
AhlulBayt News Agency: A mourning assembly to commemorate the martyrdom anniversary (wafat) of Hazrat Ummul Banin (SA), mother of Hazrat Abbas ibn Ali (AS), was held today in Kargil. The programme was organized by Jamiyat-e-Ulema Shia Isna Ashariya Kargil and witnessed large-scale participation from men, women, and youth of the region.
