Home News Service Pictures Photos: Martyrdom ceremony of Hazrat Fatima at Dar Al-Zahra Center in Phatthalung, Thailand 5 November 2025 - 08:38 News ID: 1746773 Source: Abna24 related Photos: Al-Mustafa Regional Director in Thailand 'Sayed Sadr Al-Sadat' visited Dar Al-Zahra Center in Phatthalung Photos: Auspicious birth celebration of Lady Fatima AL-Zahra, at Darul Zahra Islamic center in Phatthalung, Thailand Photos: Martyrdom ceremony of Hazrat Fatima at Dar ul Zahra Islamic Center in Phatthalung, Thailand Photos: Persian language training course at Dar Al-Zahra Center in Phatthalung, Thailand Photos: Martyrdom ceremony of Hazrat Zahra at Dar Al-Zahra Center in Phatthalung, Thailand Photos: Persian language training course at Dar Al-Zahra Center in Phatthalung, Thailand Photos: Ayatollah Javad Maravi visit Dar Al-Zahra Center in Phatthalung, Thailand Photos: Arbaeen Ziyarat and procession by Darul Zahra Center in Phatthalung, Thailand 1446-2024 Video: Arbaeen Day in Darul Zahra of Kong Ra, Phatthalung, Thailand 1446-2024 Video: Night of Arbaeen in Dar ul Zahra Mosque in Kong Ra, Phatthalung, Thailand 1446-2024
Your Comment