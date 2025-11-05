Home News Service Pictures Photos: Martyrdom anniversary of Lady Fatima in Khatam ul Anbiya Mosque in Quetta, Pakistan 5 November 2025 - 08:13 News ID: 1746761 Source: Abna24 related Ayatollah Javadi Amoli: Hazrat Zahra’s divine knowledge can only be understood through Quran, AhlulBayt Photos: Hazrat Zahra mourning ceremony held at Fatima Masoumeh holy shrine on Tuesday Photos: Mourning ceremony on Martyrdom of Lady Fatima at Hussainiya of Sayyida Taua' in Beirut, Lebanon Photos: Commemorating martyrdom anniversary of Lady Fatima at Ansar Imam al-Mahdi Hussainiya in Basra, Iraq Photos: Martyrdom ceremony of Lady Fatima at Hussainiya of Bradford, England Photos: Thai seminary students commemorate martyrdom anniversary of Lady Fatima in Qom, Iran
Your Comment