Photos: Lady Fatima Zahra martyrdom remembered at All-Georgia Muslims Administration meeting in Tbilisi
The All-Georgia Muslims Administration held its annual meeting with religious scholars and Ulema from across the country in Tbilisi. Participants reviewed the activities of religious communities and discussed upcoming responsibilities. The gathering also included a commemoration the martyrdom of Lady Fatima Zahra (SA) on the occasion of the Fatimiyyah Days, highlighting her virtues and status.
15 November 2026 - 13:13
News ID: 1890937
Source: Abna24
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