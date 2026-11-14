Home News Service Pictures Photos: Imam Ali Mosque in Marneuli hosts ceremony marking Lady Fatima al-Zahra martyrdom Fatimiyyah mourning ceremony was held at Imam Ali (AS) Mosque in Marneuli of Georgia. 14 November 2026 - 13:21 News ID: 1890472 Source: Abna24 related Protest in Georgia condemns Azerbaijan’s hijab restrictions in schools Khatam al-Anbiya Institute in Arusha, Tanzania Holds Fatimiyya Mourning Ceremony Over 6,000 pilgrims including Urdu-Speaking Seminary Students join annual Fatimiyya walk
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