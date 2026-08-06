Home News Service Pictures Photos: Glimpses of Imam Hussain's Arbaeen processions in Lucknow. Photos: Glimpses of Imam Hussain's (A.S) Arbaeen processions in Lucknow. 6 August 2026 - 12:25 News ID: 1849247 Source: Abna24 Tags Arbaeen India Lucknow related Photos: Thousands of Mourners attended Arbaeen Procession in Lucknow, India Photos: Arbaeen Mourning Ceremony by Maulana Syed Kalbe Jawad in Amethi village of Lucknow, India Video: Post-Arbaeen at Shalamcheh: Iraqis Continue Serving Imam Hussain's Pilgrims Video: Thousands of Shia Mourners Mark Arbaeen in Mumbai Photos: Thousands Participate in Arbaeen Procession in Kargil, Kashmir
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