Photos: Sayyed Naqvi Meets Ayatollah Araki in Qom, Discusses System‑Based Jurisprudence and Islamic Civilization
Outstanding Pakistani Shia Scholar, Syed Jawad Naqvi, during his visit to Iran for the funeral of the martyred Leader, met Ayatollah Mohsen Araki in Qom. They discussed religious sciences, system‑based jurisprudence, and the role of seminaries in shaping modern Islamic civilization. Sayyed Naqvi praised Araki’s scholarly contributions and later visited the Wali‑e‑Amr Seminary Complex to review its academic and research activities.
14 July 2026 - 09:54
News ID: 1839990
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